Оппозиция выразила вотум недоверия правительству Франции
Оппозиционные депутаты от блока LIOT в нижней палате парламента Франции выдвинули вотум недоверия.
У LIOT 20 мест в парламенте из 577. Кроме них на данный момент о готовности проголосовать за вотум недоверия говорили правые (88 мест) и коалиция левых NUPES (149), сообщает РИА Новости.
Парламентарии не поддерживают пенсионную реформу. Власти хотят применить статью 49-3 Конституции Франции и принудительно принять закон в обход парламента.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН заявил, что Макрон скорее отправит в отставку правительство страны, чем распустит нижнюю палату парламента.
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