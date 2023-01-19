В Париже начались столкновения противников пенсионной реформы Макрона с полицией
Во Франции национальная забастовка против повышения пенсионного возраста переросла в столкновения протестующих с полицией. В правоохранителей летят камни, мусорные баки, палки и фаеры, а стражи правопорядка пустили в ход дубинки и применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.
На улицы французской столицы вышли представители различных отраслей, сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc.
Забастовка привела к перебоям в работе наземного транспорта, метро, пригородных и региональных поездов в Париже. Большинство линий столичного метро закрыты. В аэропорту Орли начали отменять авиарейсы.
Всего организаторы акции протеста запланировали во Франции 221 манифестацию, самые крупные пройдут в Париже, Марселе и Лионе.
Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил НСН, чем закончатся попытки Макрона повысить пенсионный возраст.
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