В Париже начались столкновения противников пенсионной реформы Макрона с полицией

Во Франции национальная забастовка против повышения пенсионного возраста переросла в столкновения протестующих с полицией. В правоохранителей летят камни, мусорные баки, палки и фаеры, а стражи правопорядка пустили в ход дубинки и применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

На улицы французской столицы вышли представители различных отраслей, сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc.