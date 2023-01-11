Во Франции хотят увеличить пенсионный возраст до 64 лет
Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект закона, в котором предлагается провести реформу пенсионной системы страны и увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы правительства, изменения необходимы для сохранения текущей пенсионной системы, которую поможет сбалансировать именно увеличение возраста выхода на пенсию.
Реформу предлагается вводить постепенно, начиная с 1 сентября 2023 года.
Ранее во Франции из-за резкого роста цен на электроэнергию сотни предприятий были вынуждены закрыться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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