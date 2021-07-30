В Париже автомобиль въехал в террасу бара, есть жертвы
На террасу одного из баров Парижа въехал автомобиль, сообщает телеканал BFM TV.
В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро ранены. По данным источника телеканала, водитель с места автоаварии скрылся.
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. В районе происшествия проходит полицейская операция.
Минувшим днем в центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской.
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