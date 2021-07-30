В Париже автомобиль въехал в террасу бара, есть жертвы

В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро ранены. По данным источника телеканала, водитель с места автоаварии скрылся.

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. В районе происшествия проходит полицейская операция.

Минувшим днем в центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской.

