В Париже автомобиль въехал в террасу бара, есть жертвы

На террасу одного из баров Парижа въехал автомобиль, сообщает телеканал BFM TV.

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В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро ранены. По данным источника телеканала, водитель с места автоаварии скрылся.

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. В районе происшествия проходит полицейская операция.

Минувшим днем в центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ДТППариж
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