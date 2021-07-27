СМИ: в Москве автобус врезался в столб у здания МГУ

Четыре человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на юго-западе Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, автобус влетел в столб перед главным зданием МГУ им. Ломоносова. Отмечается, что среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами.

Источники ТАСС заявили о двух пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее в Московской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает RT. В результате ДТП погибли четыре человека.

