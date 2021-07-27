СМИ: в Москве автобус врезался в столб у здания МГУ
27 июля 202117:40
Четыре человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на юго-западе Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, автобус влетел в столб перед главным зданием МГУ им. Ломоносова. Отмечается, что среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами.
Источники ТАСС заявили о двух пострадавших.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Ранее в Московской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает RT. В результате ДТП погибли четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru