Грузовик въехал в здание в центре Москвы
28 июля 202122:26
В центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Как сообщает РИА Новости, грузовик врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской, расположенного на улице Остоженка.
Отмечается, что автомобиль въехал у угол здания около шести вечера. По данным агентства, обошлось без пострадавших.
Накануне сообщалось, что автобус врезался в столб на Воробьевых горах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru