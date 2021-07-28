Грузовик въехал в здание в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Как сообщает РИА Новости, грузовик врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской, расположенного на улице Остоженка.

Отмечается, что автомобиль въехал у угол здания около шести вечера. По данным агентства, обошлось без пострадавших.

Накануне сообщалось, что автобус врезался в столб на Воробьевых горах.

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ФОТО: depositphotos.com
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