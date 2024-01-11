В Папуа-Новой Гвинее ввели режим ЧП из-за беспорядков

Чрезвычайное положение объявили в Папуа-Новой Гвинее на фоне беспорядков и погромов, которые вспыхнули вслед за забастовкой полицейских. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Премьер-министр страны Джеймс Марапе указал, что режим ЧП будет действовать 14 дней.

В среду полицейские и военные Папуа-Новой Гвинеи вышли на демонстрацию у здания парламента в столице страны Порт-Морсби, потребовав повышения зарплат. Правоохранители не вышли на работу, в результате в стране начались погромы и грабежи. В ходе беспорядков в столице погибли девять человек, в городе Лае — еще семеро.

Ранее беспорядки начались в Эквадоре после установления в республике режима чрезвычайной ситуации на фоне бунтов в тюрьмах и побега главарей крупных банд. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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