В Панаме зафиксировано сильное землетрясение

Оно произошло в 80 километрах к югу от провинции Чирики. Магнитуда толчка составила 6,8-7.

Угроза цунами для окружающих стран не объявлялась. О погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 возле архипелага Фиджи.

