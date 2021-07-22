В Панаме зафиксировано сильное землетрясение

Стало известно о мощном землетрясении в Панаме, сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Южных Сандвичевых островов

Оно произошло в 80 километрах к югу от провинции Чирики. Магнитуда толчка составила 6,8-7.

Угроза цунами для окружающих стран не объявлялась. О погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 возле архипелага Фиджи.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПанама
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