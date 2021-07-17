Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у берегов Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясении располагался в 2 692 км к западу от города Рио-Гальегос (Аргентина). Очаг находился на глубине 96 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

