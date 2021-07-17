У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 возле архипелага Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 433 км северо-западнее столицы Фиджи города Сува. Очаг землетрясения располагался на глубине 559,1 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Ранее стало известно, что у берегов Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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