У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Ранее стало известно , что у берегов Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Эпицентр подземных толчков находился в 433 км северо-западнее столицы Фиджи города Сува. Очаг землетрясения располагался на глубине 559,1 км.

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