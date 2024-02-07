В Палестине заявили о 27708 погибших при ударах Израиля по сектору Газа
7 февраля 202415:33
Число погибших палестинцев в секторе Газа из-за ударов Израиля выросло до 27708 человек, ранены 67147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение минздрава Палестины.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 27 708 человек, 67 147 получили ранения», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее Всемирная организации здравоохранения заявила, что уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным, четверть местного населения столкнулись с голодом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ивлеева отсудила у мебельщиков только шесть тысяч рублей вместо миллиона
- Автоэксперт пояснил, почему Lada Aura не подходит для такси
- Западные журналисты выразили сожаление, что Путин дал интервью только Карлсону
- АТОР: Однодневные туры по России подорожали до 70%
- Глава МИД Чехии Липавский рассказал о поиске странами ЕС снарядов для Украины
- Генпрокуратура: 29% киберпреступлений в России остаются нераскрытыми
- Мясников заявил, что курение уменьшает размер пениса
- Депутат Рады: Залужного не было на презентации проекта о мобилизации
- Яровая рассказала о последствиях запрета въезда Карлсона в США
- На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru