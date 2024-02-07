В Палестине заявили о 27708 погибших при ударах Израиля по сектору Газа

Число погибших палестинцев в секторе Газа из-за ударов Израиля выросло до 27708 человек, ранены 67147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение минздрава Палестины.

Al Jazeera: Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 27 708 человек, 67 147 получили ранения», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее Всемирная организации здравоохранения заявила, что уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным, четверть местного населения столкнулись с голодом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаСектор Газа

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