Al Jazeera: Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Власти Израиля дали согласие на прекращение боев с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

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По информации СМИ, боевики палестинского движения также дали первоначальное согласие прекратить огонь.

Как пишет газета The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС могут заключить перемирие сроком на шесть недель. Источники издания утверждают, что Израилю будет сложно возобновить бои после такой паузы.

Накануне минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв ударов израильской армии увеличилось до 26,9 тысячи, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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