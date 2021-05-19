В Палестине не исключили превращение конфликта с Израилем в религиозную войну

Палестино-израильское противостояние может превратиться в масштабную религиозную войну. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш.

По его словам, о вспышке религиозной войны предупреждали давно из-за нарушений Израилем святынь в Иерусалиме.

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Он подчеркнул, что Израиль провоцирует религиозные чувства всех мусульман в целом, что может привести к религиозной войне за пределами Палестины.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», почему палестино-израильский конфликт близок к своему завершению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияПалестинаИзраиль
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