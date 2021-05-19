В Палестине не исключили превращение конфликта с Израилем в религиозную войну

Он подчеркнул, что Израиль провоцирует религиозные чувства всех мусульман в целом, что может привести к религиозной войне за пределами Палестины.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», почему палестино-израильский конфликт близок к своему завершению.

