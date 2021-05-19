ХАМАС не подтвердил информацию о согласии на перемирие с Израилем
ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с 20 мая, написал член политбюро движения Иззат ар-Решек в Twitter.
«Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — отметил он. Израиль пока информацию не комментирует.
Тем временем, члены радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа с начала эскалации конфликта выпустили по территории Израиля 3 700 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
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