ХАМАС не подтвердил информацию о согласии на перемирие с Израилем

«Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — отметил он. Израиль пока информацию не комментирует.

Тем временем, члены радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа с начала эскалации конфликта выпустили по территории Израиля 3 700 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

