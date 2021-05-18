Востоковед предрек скорое затухание палестино-израильского конфликта

Накануне стало известно, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге Ливана. Напряженность на ливано-израильской границе усилились после попыток обстрела территории еврейского государства.

«Конфликт идет к завершению. Я почти убежден в том, что стороны уже сказали все, что хотели сказать. Нетаньяху, судя по всему, добился своего – поставил арабскую партию Израиля в безвыходное положение, они теперь не смогут войти в коалицию с еврейскими политиками, чтобы создать новое правительство, в котором Нетаньяху нет места. Это значит, что Нетаньяху останется в очередной раз. ХАМАС тоже свою задачу выполнил, уже поступило заявление, что они готовы прекращать бомбардировки, если Израиль прекратит выселение. Процесс выселения семей в Джаррахе остановлен, причина ликвидирована. Арабские государства: Бахрейн, ОАЭ, Судан, Марокко применяют все, что в их арсенале есть политическом, чтобы уговорить враждующие стороны прекратить боевые действия. Сейчас они подпишут соглашение о прекращении огня с ХАМАСом, и на этом все прекратится», - объяснил он.

Востоковед также напомнил, что все происходящие события являются лишь частью политической игры с заведомо неравным соотношением сил.

«То, что происходит сейчас, не укладывается в рамки рассуждения о том, есть силы или нет. У ХАМАС есть силы ввязываться в ракетный обстрел с Израилем? Нет, конечно. Понятно, что военная машина Израиля намного мощнее, чем ХАМАС и Хезболла вместе взятые. Но и у тех, и других есть достаточно силенок для того, чтобы портить нервы, угрожать мирному населению. Потому что все, что происходит, это исключительно политические игры, которые ведутся за счет мирного населения. При том игра ведется некорректно с обеих сторон, здесь правых нет, есть только левые», - подчеркнул эксперт.

