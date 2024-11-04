В ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти, сообщает RT.

Цена нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 1 октября

Решение будет действовать до конца декабря 2024 года. Речь идет о продлении добровольных корректировок производства на 2,2 млн баррелей в день.

Ранее стало известно, что цена на нефть упадет до $70 после перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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