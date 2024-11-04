В ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти

Решение будет действовать до конца декабря 2024 года. Речь идет о продлении добровольных корректировок производства на 2,2 млн баррелей в день.

Ранее стало известно, что цена на нефть упадет до $70 после перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

