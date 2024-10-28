Цена нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 1 октября

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевела более чем на 5%, стоимость барреля сырья опускалась ниже $72 впервые с 1 октября.

На торгах 28 октября цена фьючерса Brent с поставкой в декабре составляла $71,99 за баррель (на 01:01 мск). Позже стоимость сырья замедлила снижение, к 07:59 по Москве нефть Brent торговалась на уровне $72,69.

При этом сырье марки WTI подешевело более чем на 4%, цена декабрьского фьючерса падала до $68,5 за баррель.

На минувшей неделе стоимость фьючерса Brent с поставкой в декабре превысила $76 за баррель, напоминает RT.

