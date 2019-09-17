В ООН заявили о деэскалации конфликта в Донбассе

17 сентября12:23

Деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия констатировала миссия ООН по правам человека на Украине, сообщает РИА Новости.

Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения.

«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — цитирует Богнер RT.

«Сабельный подход» не подойдет. В Донбассе ответили на «формулу Зеленского»

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. По его словам, если в ближайшие полгода или год не удастся завершить войну, то формула подразумевает переход к «новым радикальным действиям». Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, какие меры может предпринять президент Украины.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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