В ООН заявили о деэскалации конфликта в Донбассе
Деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия констатировала миссия ООН по правам человека на Украине, сообщает РИА Новости.
Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения.
«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — цитирует Богнер RT.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. По его словам, если в ближайшие полгода или год не удастся завершить войну, то формула подразумевает переход к «новым радикальным действиям». Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, какие меры может предпринять президент Украины.
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