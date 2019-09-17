В ООН заявили о деэскалации конфликта в Донбассе

Деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия констатировала миссия ООН по правам человека на Украине, сообщает РИА Новости.

Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения.

«С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — цитирует Богнер RT.