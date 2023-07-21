В ООН заявили, что треть Украины покрыта неразорвавшимися снарядами

Она отметила, что снаряды еще много лет будут опасны для обычных украинцев.

Также в ходе выступления на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике призвал Москву и Киев не применять кассетные боеприпасы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США Джо Байдена подтвердили доставку американских кассетных бомб на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

