В ООН заявили, что большинство жителей Газы лишились доступа к питьевой воде
Большая часть населения сектора Газа лишилась доступа к чистой питьевой воде, так как Израиль прекратил водоснабжение анклава и работу опреснительных и очистительных установок. Об этом заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний», — цитирует заявление ТАСС.
Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества, воды и перекрыли пути поставок продовольствия и топлива. По словам главы израильского Минэнерго Исраэля Каца, блокада продолжится, пока не будут освобождены похищенные движением ХАМАС израильтяне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru