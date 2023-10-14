В ООН заявили, что большинство жителей Газы лишились доступа к питьевой воде

«В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний», — цитирует заявление ТАСС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества, воды и перекрыли пути поставок продовольствия и топлива. По словам главы израильского Минэнерго Исраэля Каца, блокада продолжится, пока не будут освобождены похищенные движением ХАМАС израильтяне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

