В ООН заявили, что большинство жителей Газы лишились доступа к питьевой воде

Большая часть населения сектора Газа лишилась доступа к чистой питьевой воде, так как Израиль прекратил водоснабжение анклава и работу опреснительных и очистительных установок. Об этом заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Министр энергетики Израиля назвал условие снятия блокады Газы

«В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний», — цитирует заявление ТАСС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества, воды и перекрыли пути поставок продовольствия и топлива. По словам главы израильского Минэнерго Исраэля Каца, блокада продолжится, пока не будут освобождены похищенные движением ХАМАС израильтяне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ВодаИзраильСектор Газа

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