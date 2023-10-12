Министр энергетики Израиля назвал условие снятия блокады Газы
Сектор Газа будет оставаться под блокадой, пока не будут освобождены похищенные радикалами движения ХАМАС израильтяне. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац, пишет The Times of Israel.
«Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — подчеркнул Кац.
Предположительно, в сектор Газа переправили более 150 человек, которые были захвачены ХАМАС на юге Израиля.
В понедельник глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества и воды, а также перекрыли пути поставок продовольствия и топлива, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru