Министр энергетики Израиля назвал условие снятия блокады Газы

«Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — подчеркнул Кац.

Предположительно, в сектор Газа переправили более 150 человек, которые были захвачены ХАМАС на юге Израиля.

В понедельник глава израильского Минобороны Йоав Галант объявил о полномасштабной блокаде Газы, здесь прекратили подачу электричества и воды, а также перекрыли пути поставок продовольствия и топлива, напоминает RT.

