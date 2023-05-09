В ООН захотели провести встречу между сторонами зерновой сделки

ООН планирует подготовить встречу между сторонами черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais.

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По его словам, ООН нацелена на проведение в Стамбуле переговоров России, Украины, Турции и представителей международной организации.

«Мы делаем все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России», — отметил Гутерриш.

Генсек добавил, что ООН пытается решить «косвенные препятствия» для зерновой сделки.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о шансах на продление соглашения. Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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