В ООН захотели провести встречу между сторонами зерновой сделки

По его словам, ООН нацелена на проведение в Стамбуле переговоров России, Украины, Турции и представителей международной организации.

«Мы делаем все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России», — отметил Гутерриш.

Генсек добавил, что ООН пытается решить «косвенные препятствия» для зерновой сделки.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о шансах на продление соглашения. Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая, напоминает RT.

