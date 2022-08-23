В ООН сообщили о рекордной нехватке средств для гумпомощи на фоне внимания к Украине
Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи и сокращением гуманитарных программ из-за растущих потребностей в гумпомощи в мире и вниманием стран-доноров к ситуации на Украине. Об этом пишет The New York Times.
По данным ООН, финансирование для облегчения кризисов «отстает» от необходимого для удовлетворения потребностей в еде, воде, электроэнергии, образовании. Ситуацию осложняют пандемия, засуха и события вокруг Украины, пишет Газета.ру.
Как отметил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, дефицит финансирования стал «самым большим»: «число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, растет». По словам эксперта, агентствам международной организации и сотрудничающим с ней группам в текущем году потребуется $48,7 млрд для помощи более чем 200 млн человек. Однако ООН собрала менее трети этой суммы.
Отмечается, что большую часть гумпомощи оказывают США, ЕС, Япония и Канада. ООН призывает государства-доноры действовать так же по отношению не только к Украине, но и к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис, отмечает РЕН ТВ.
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