ООН доставила гуманитарную помощь в Харьков

ООН доставила гуманитарную помощь в украинский Харьков, передает ТАСС.

По словам координатора ООН по Украине, помощи хватит для «тысяч человек».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

