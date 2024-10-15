В ООН сообщили о бегстве более 283 тысяч жителей Ливана в Сирию

Она отметила, около 30% из бежавших – ливанцы, 70% – сирийцы. В конце сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщал, что на фоне боевых действий между Ливаном и Израилем свыше 50 тысяч человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 тысяч граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.

Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН отмечал, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС может привести к «неконтролируемому» прямому столкновению Ирана и Израиля, что ударит не только по странам региона, но и по России, передает «Радиоточка НСН».

