В ООН сообщили о бегстве более 283 тысяч жителей Ливана в Сирию

Свыше 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию, этот поток будет продолжаться до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении огня. Об этом сообщила директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, около 30% из бежавших – ливанцы, 70% – сирийцы. В конце сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщал, что на фоне боевых действий между Ливаном и Израилем свыше 50 тысяч человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 тысяч граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.

Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН отмечал, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС может привести к «неконтролируемому» прямому столкновению Ирана и Израиля, что ударит не только по странам региона, но и по России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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