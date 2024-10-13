Нетаньяху потребовал вывести миротворцев ООН из зоны боев в Ливане

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий в Ливане. Об этом премьер-министр заявил в видеообращении.

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Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Он потребовал немедленно вывести войска Временных сил ООН в Ливане.

По словам премьер-министра Израиля, миротворческие силы ООН становятся заложниками действий отрядов движения «Хеболла», что ставит под угрозу жизни солдат.

Ранее в результате израильских атак в районе Рас ан-Набаа в центре столицы Ливана Бейрута погибли 18 человек, 92 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:ЛиванНетаньяхуИзраиль

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