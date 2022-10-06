Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова о превентивном ударе по РФ
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил слова украинского лидера о превентивном ударе по РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Никифоров заявил, что Зеленский не призывал к применению ядерного оружия против Россиии. По его словам, президент говорил о времени до 24 февраля. Тогда, как считает Зеленский, нужно было использовать превентивные меры, чтобы не дать РФ развязать военные действия.
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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