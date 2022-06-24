В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна
Генсек ООН Антониу Гутерреш всегда высказывался за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
Так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — сказал Дюжаррик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ передала в ООН предложения президента Путина по решению продовольственного кризиса. Министр отметил, что ситуация создает проблемы для развивающихся стран. По его мнению, медлительность ООН затягивает кризис и не дает возможности направить зерно нуждающимся странам.
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