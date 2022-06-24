В ООН прокомментировали ситуацию с экспортом зерна

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно», — сказал Дюжаррик.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ передала в ООН предложения президента Путина по решению продовольственного кризиса. Министр отметил, что ситуация создает проблемы для развивающихся стран. По его мнению, медлительность ООН затягивает кризис и не дает возможности направить зерно нуждающимся странам.

