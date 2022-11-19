«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — цитирует Хака РИА Новости.

Ранее в Сети появились кадры, на которых украинские бойцы расстреливают сдавшихся в плен российских военных. В Минобороны заявили, что украинские военные намеренно убили более десяти пленных россиян в Макеевке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

