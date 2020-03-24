В ООН призвали отменить санкции, которые мешают борьбе с COVID-19

По словам Гуттереша, в масштабах распространения коронавирусной инфекции нового типа необходимо проявить солидарность с другими государствами, особенно с самыми уязвимыми, а не изолироваться. Генсек также сравнил пандемию с военным временем и призвал не допустить приход гуманитарного кризиса. Кроме того, глава ООН предложил ВОЗ разработать пакет мер для борьбы с последствиями заболевания, что должно повлиять на распространение COVID-19.

Как передает агентство, саммит лидеров "большой двадцатки" пройдет 26 марта онлайн. Повестка встречи - совместное реагирование стран, входящих в G20, на коронавирусную инфекцию. В саммите также примет участие президент России Владимир Путин.