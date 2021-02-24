В ООН призвали американские власти расследовать сообщения о пытках в Гуантанамо

Эксперты ООН в области прав и свобод приветствовали планы американской администрации закрыть тюрьму Гуантанамо, сообщает ТАСС.

При этом они призвали провести независимое и беспристрастное расследование сообщений о пытках, несправедливом судопроизводстве и других нарушениях в отношении заключенных тюрьмы.

ООН считает тюрьму Гуантанамо позором для США

Эксперты ООН выразили уверенность в том, что «совершенные там преступления не должны остаться безнаказанными». А тем, кто подвергся произвольному задержанию и пыткам, должна быть предоставлена компенсация. Под данным заявлением подписались 16 экспертов ООН.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос закрытия военной тюрьмы США в заливе Гуантанамо.

Байден может подписать соответствующий документ в ближайшие недели или месяц.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ТюрьмаООН
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