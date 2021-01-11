ООН считает тюрьму Гуантанамо позором для США
Тюрьма, расположенная на военной базе Гуантанамо, остается позором для США, и ее необходимо закрыть. Об этом заявили восемь независимых экспертов ООН, передает ТАСС.
Тюрьма на арендованной у Кубы военной базе появилась в 2002 году. По данным ООН, в стенах этого пенитенциарного учреждения злоупотребляют властью, применяют пытки и нарушают нормы международного права. По словам экспертов, "правосудие отвергнуто" в этой тюрьме.
В 2003 году в Гуантанамо находились 700 человек. В настоящий момент там все еще содержатся 40 заключенных, при этом лишь девяти из них предъявили обвинения или вынесли приговоры. Специалисты из ООН призвали новую администрацию США, которая начнет свою работу в текущем году по итогам выборов, закрыть эту тюрьму навсегда.
Под заявлением подписались спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, а также эксперт по правам человека в контексте борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн, специалист по внесудебным казням Агнес Калламар, и пять экспертов рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.
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