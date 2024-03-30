Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в Газе

В обществе уточнили, что пятнадцать из погибших членов команд Красного Полумесяца были атакованы «оккупационными силами» во время выполнения гуманитарных функций.

Ранее в Палестинском обществе Красного Полумесяца заявили о гибели 364 медработников с начала войны в секторе Газа.

