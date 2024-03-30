Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в Газе
30 марта 202404:45
Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели 26 сотрудников с момента обострения конфликта Израиля и Палестины в октябре прошлого года. Об этом организация сообщила в соцсети X.
В обществе уточнили, что пятнадцать из погибших членов команд Красного Полумесяца были атакованы «оккупационными силами» во время выполнения гуманитарных функций.
Ранее в Палестинском обществе Красного Полумесяца заявили о гибели 364 медработников с начала войны в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru