Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели 26 сотрудников с момента обострения конфликта Израиля и Палестины в октябре прошлого года. Об этом организация сообщила в соцсети X.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 490

В обществе уточнили, что пятнадцать из погибших членов команд Красного Полумесяца были атакованы «оккупационными силами» во время выполнения гуманитарных функций.

Ранее в Палестинском обществе Красного Полумесяца заявили о гибели 364 медработников с начала войны в секторе Газа.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеСектор Газа

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