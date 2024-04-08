Россия призвала поддержать заявку Палестины на принятие в ООН

По его словам, Москва полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на членство. Также в ходе выступления на заседании Генасамблеи ООН Полянский заявил, что судьба этой заявки «станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира».

Палестинское движение ХАМАС на прошлой неделе отвергло последнее предложение Израиля по вопросу обмена похищенных 7 октября заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.



