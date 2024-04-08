Россия призвала поддержать заявку Палестины на принятие в ООН
Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, Москва полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на членство. Также в ходе выступления на заседании Генасамблеи ООН Полянский заявил, что судьба этой заявки «станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира».
Палестинское движение ХАМАС на прошлой неделе отвергло последнее предложение Израиля по вопросу обмена похищенных 7 октября заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru