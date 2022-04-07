В ООН отреагировали на кадры расстрела российских военных
Организация объединенных наций потребовала расследовать нарушения прав человека после того, как были обнародованы данных о расправе над российскими пленными на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.
«Все сообщения о возможных нарушениях прав человека должны быть расследованы», — сказал он.
Напомним, американское издание New York Times в подробностях пересказало жестокие кадры. По предварительным данным, российские солдаты попали в засаду 30 марта при отводе ВС РФ из окрестностей Киева.
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