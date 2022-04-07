В ООН отреагировали на кадры расстрела российских военных

Организация объединенных наций потребовала расследовать нарушения прав человека после того, как были обнародованы данных о расправе над российскими пленными на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Опубликовано видео расправы над российскими военными, попавшими в плен на Украине

«Все сообщения о возможных нарушениях прав человека должны быть расследованы», — сказал он.

Напомним, американское издание New York Times в подробностях пересказало жестокие кадры. По предварительным данным, российские солдаты попали в засаду 30 марта при отводе ВС РФ из окрестностей Киева.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УбийстваУкраинаООН
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