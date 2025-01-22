В ООН объявили о возвращении международного туризма к доковидному уровню
Туристская организация ООН пришла к выводу о возвращении отрасли в состояние до начала пандемии коронавируса. По данным UN Tourism, количество международных прибытий с этой целью в 2024 году достигло 1,4 миллиарда, что составляет 99% от уровня 2019 года и на 11% больше по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, продолжали активно увеличиваться расходы путешественников. По данным подразделения Организации Объединенных Наций, наиболее значительные результаты в восстановлении туристического трафика демонстрируют страны Ближнего Востока, Европы и Африки. Первый регион показал прирост в 32% к 2019 году.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несмотря на то, что число туристический прибытий в Европе выросло всего на 1%, этот континент остается самым привлекательным для туризма во всем мире. В 2024 его посетили 747 миллионов путешественников, что составляет почти половину совокупного планетарного потока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru