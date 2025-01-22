В ООН объявили о возвращении международного туризма к доковидному уровню

Кроме того, продолжали активно увеличиваться расходы путешественников. По данным подразделения Организации Объединенных Наций, наиболее значительные результаты в восстановлении туристического трафика демонстрируют страны Ближнего Востока, Европы и Африки. Первый регион показал прирост в 32% к 2019 году.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несмотря на то, что число туристический прибытий в Европе выросло всего на 1%, этот континент остается самым привлекательным для туризма во всем мире. В 2024 его посетили 747 миллионов путешественников, что составляет почти половину совокупного планетарного потока.

