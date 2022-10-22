В ООН обвинили главу СНБО Украины в мешающей решению конфликта риторике
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке заявил о наличии бесполезной риторики, которая мешает урегулированию ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — указал Дюжаррик.
Представитель генсека добавил, что слова, как и действия, имеют значение.
Ранее глава СНБО заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины, а мнение о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими гражданами представляет опасность для государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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