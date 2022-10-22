«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — указал Дюжаррик.

Представитель генсека добавил, что слова, как и действия, имеют значение.

Ранее глава СНБО заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины, а мнение о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими гражданами представляет опасность для государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

