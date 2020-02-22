В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области
ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ООН на Украине.
В сообщении, опубликованном в официальном профиле Facebook, отмечено, что поведение жителей не помогает решить ситуацию со вспышкой коронавируса, а лишь усиливает панику. В организации подчеркнули, что продолжают помогать властям Украины справляться с реакцией на новое заболевание, и отметили, что в современном мире нельзя доверять слухам.
В представительстве ООН добавили, что украинцы, вернувшиеся из КНР, нуждаются в помощи и заслуживают уважения, а не травли. Также в сообщении отмечено, что длительная изоляция для людей является стрессом, от которого пострадавшим нужно избавляться. В публикации также содержался призыв к правительству страны принять меры для обеспечения безопасности в поселке.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.
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