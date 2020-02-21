Зеленский накажет организаторов атаки на эвакуированных из КНР украинцев
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.
Накануне сообщалось, что жители Новых Санжар, куда привезли эвакуированных украинцев из КНР, вышли на улицу с протестом против заселения сограждан в городе. Протестующие забрасывали автобусы камнями, строили огненные баррикады при въезде на территорию санатория, куда везли эвакуированных.
Зеленский заявил, что камни, которые бросали протестующие в соотечественников, были направлены не в автобусы с людьми, а «в остатки вашего достоинства, порядочности и чести». Он подчеркнул, что организаторы этих действий понесут ответственность.
Всего из китайского города Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, были эвакуированы 73 украинца.
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