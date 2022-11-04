СМИ: Маск отменил дополнительные выходные в Twitter

Американский миллионер, владелец Twitter Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников Twitter был введен во время эпидемии COVID-19. По данным агентства, отмена этого выходного дня — еще один признак нетерпимости Маска к существующей «корпоративной культуре» в компании.

Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно.

Кроме того, Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СоцсетиTwitterИлон Маск
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