СМИ: Маск отменил дополнительные выходные в Twitter
Американский миллионер, владелец Twitter Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников Twitter был введен во время эпидемии COVID-19. По данным агентства, отмена этого выходного дня — еще один признак нетерпимости Маска к существующей «корпоративной культуре» в компании.
Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно.
Кроме того, Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее покупки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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