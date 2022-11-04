СМИ: Twitter может ввести платные личные сообщения
Американский миллиардер Илон Маск и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений в Twitter, позволяющей писать широко известным пользователям соцсети, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Пользователи социальной сети смогут «отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату». Речь идет о нескольких долларах, точная сумма не определена, пишет издание.
При этом планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.
Ранее Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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