СМИ: Twitter может ввести платные личные сообщения

Пользователи социальной сети смогут «отправлять личные сообщения любимым знаменитостям за символическую плату». Речь идет о нескольких долларах, точная сумма не определена, пишет издание.

При этом планы по созданию платных личных сообщений остаются неясными, и нет никаких гарантий, что функция будет запущена.

Ранее Маск отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Бизнесмен также планирует отменить возможность работать удаленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

