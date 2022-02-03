В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США

По его словам, ООН всегда призывает предпринимать все необходимые меры для защиты гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры, что предполагает международное гуманитарное право.

Хак подчеркнул, что важно будет провести расследование гибели мирных жителей в ходе операции.

По словам представителя администрации США, во время ликвидации предводителя террористов прогремел мощный взрыв, при котором помимо лидера запрещённой организации погибли еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти Соединённых штатов пока не знают, о каком именно числе жертв идет речь.

Агентство Associated Press сообщило, что при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

Ранее в Пентагоне заявили о гибели не менее трех гражданских лиц в ходе проведения антитеррористической операции.

