В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США
В Организации Объединённых Наций заявили, что обеспокоены фактом убийства гражданских лиц в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
По его словам, ООН всегда призывает предпринимать все необходимые меры для защиты гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры, что предполагает международное гуманитарное право.
Хак подчеркнул, что важно будет провести расследование гибели мирных жителей в ходе операции.
По словам представителя администрации США, во время ликвидации предводителя террористов прогремел мощный взрыв, при котором помимо лидера запрещённой организации погибли еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти Соединённых штатов пока не знают, о каком именно числе жертв идет речь.
Агентство Associated Press сообщило, что при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.
Ранее в Пентагоне заявили о гибели не менее трех гражданских лиц в ходе проведения антитеррористической операции.
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