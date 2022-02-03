В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США

В Организации Объединённых Наций заявили, что обеспокоены фактом убийства гражданских лиц в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Пентагон сообщил об успешной контртеррористической операции в Сирии

По его словам, ООН всегда призывает предпринимать все необходимые меры для защиты гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры, что предполагает международное гуманитарное право.

Хак подчеркнул, что важно будет провести расследование гибели мирных жителей в ходе операции.

По словам представителя администрации США, во время ликвидации предводителя террористов прогремел мощный взрыв, при котором помимо лидера запрещённой организации погибли еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти Соединённых штатов пока не знают, о каком именно числе жертв идет речь.

Агентство Associated Press сообщило, что при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

Ранее в Пентагоне заявили о гибели не менее трех гражданских лиц в ходе проведения антитеррористической операции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ООНГибельЛиквидацияАвиаударИГИЛСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры