Пентагон сообщил об успешной контртеррористической операции в Сирии
Американские военные в среду провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
«Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно», — отмечается в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Жертв и пострадавших со стороны Соединенных Штатов нет. Пентагон не приводит подробностей операции, пишет RT.
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