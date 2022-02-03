Пентагон сообщил об успешной контртеррористической операции в Сирии

Американские военные в среду провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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«Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно», — отмечается в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Жертв и пострадавших со стороны Соединенных Штатов нет. Пентагон не приводит подробностей операции, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СирияПентагонСША
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