Пентагон: не менее трех гражданских лиц погибли в ходе антитеррористической операции

В Пентагоне заявили о гибели не менее трех гражданских лиц в ходе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что операция проводилась против лидера ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

В военном ведомстве США уточнили, что погибшими в ходе операции в Сирии оказались жена уничтоженного лидера террористической организации и их двое детей.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ликвидация главаря террористической организации ИГ (запрещена в РФ) является катастрофическим ударом для группировки.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ПентагонТеррористы
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