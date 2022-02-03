Пентагон: не менее трех гражданских лиц погибли в ходе антитеррористической операции

Отмечается, что операция проводилась против лидера ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

В военном ведомстве США уточнили, что погибшими в ходе операции в Сирии оказались жена уничтоженного лидера террористической организации и их двое детей.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ликвидация главаря террористической организации ИГ (запрещена в РФ) является катастрофическим ударом для группировки.

