В офисе Зеленского нашли способ «вернуть» Крым

По его словам, Крым – «очень неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек», поэтому сложно осуществить наступление. «Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым», — сообщил он.

Также Арестович выразил уверенность, что украинские вооруженные силы «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку в Крыму.

Советник при этом подчеркнул, что пока Киев придерживается политико-дипломатического варианта.

Ранее уже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал предложение переименовать страну в Русь-Украину. Ранее с такой инициативой выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

