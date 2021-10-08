В офисе Зеленского нашли способ «вернуть» Крым
Украинские власти могут вернуть контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны» в будущем, сообщает издание Politeka со ссылкой на внештатного советника офиса украинского президента Алексей Арестович.
По его словам, Крым – «очень неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек», поэтому сложно осуществить наступление. «Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым», — сообщил он.
Также Арестович выразил уверенность, что украинские вооруженные силы «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку в Крыму.
Советник при этом подчеркнул, что пока Киев придерживается политико-дипломатического варианта.
Ранее уже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал предложение переименовать страну в Русь-Украину. Ранее с такой инициативой выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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