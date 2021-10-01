Украинским чиновникам предложили поднять зарплаты в 50 раз
Чиновникам на Украине нужно поднять зарплаты в 50 раз, сообщил в интервью YouTube-каналу Politеka-live внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович.
Он считает, что они получают за свой труд недостаточно.
«И у министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тысяч гривен (1700 долларов), и 470 тысяч гривен (17,6 тысячи долларов) не может быть…», — сказал он.
Арестович считает, что государство совершает «колоссальную ошибку», так как платит низкие зарплаты чиновникам.
«Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен (526 долларов). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять)», — отметил внештатный советник.
Ранее Арестович заявил о необходимости изменить название страны на Русь-Украина. По его мнению, у россиян необходимо «отобрать бренд русских».
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