Украинским чиновникам предложили поднять зарплаты в 50 раз

Он считает, что они получают за свой труд недостаточно.

«И у министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тысяч гривен (1700 долларов), и 470 тысяч гривен (17,6 тысячи долларов) не может быть…», — сказал он.

Арестович считает, что государство совершает «колоссальную ошибку», так как платит низкие зарплаты чиновникам.

«Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен (526 долларов). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять)», — отметил внештатный советник.

Ранее Арестович заявил о необходимости изменить название страны на Русь-Украина. По его мнению, у россиян необходимо «отобрать бренд русских».

