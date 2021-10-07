Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях

А ранее уже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал предложение переименовать страну в Русь-Украину. Ранее с такой инициативой выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Разумкова, некоторым чиновникам «иногда лучше жевать, чем говорить».

Комментируя предложение Арестовича, Разумков отметил, что Украина нуждается в изменениях и реформах, но точно не в изменении названий. Он отверг идею, что вопрос переименования может всерьез обсуждаться в офисе президента.

