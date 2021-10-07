Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях

Дмитрий Разумков после отставки с поста спикера парламента Украины заявил, что Верховная рада убрала преграды, который мешают его президентским амбициям.

Напомним, ранее Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. За его отставку проголосовали 284 парламентария, в том числе, 215 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

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А ранее уже экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал предложение переименовать страну в Русь-Украину. Ранее с такой инициативой выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Разумкова, некоторым чиновникам «иногда лучше жевать, чем говорить».

Комментируя предложение Арестовича, Разумков отметил, что Украина нуждается в изменениях и реформах, но точно не в изменении названий. Он отверг идею, что вопрос переименования может всерьез обсуждаться в офисе президента.

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