В Одессе военная умерла после прививки от COVID-19

В Одесской области служащая военной части умерла через два дня после прививки от коронавируса. Об этом написало командование медицинских сил ВС Украины в своем аккаунте в Facebook.

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Отмечается, что в этот момент военная находилась за пределами части. Попытки спасти женщину не дали результата. При этом она не жаловалась на самочувствие в день смерти. По данным командования, погибшая страдала гипертонической болезнью.

РИА Новости передает, что в страну поступило 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, это единственный препарат, доступный жителям Украины.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВакцинаОдесса
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