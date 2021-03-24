В Одессе военная умерла после прививки от COVID-19

Отмечается, что в этот момент военная находилась за пределами части. Попытки спасти женщину не дали результата. При этом она не жаловалась на самочувствие в день смерти. По данным командования, погибшая страдала гипертонической болезнью.



РИА Новости передает, что в страну поступило 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, это единственный препарат, доступный жителям Украины.

