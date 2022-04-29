В Одессе объявили комендантский час

По его словам, согласно распоряжению начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко, он будет действовать с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 часов 3 мая 2022 года.

«Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений», - уточнил Братчук.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что действие военного положения на Украине было продлено с 25 апреля ещё на 30 суток, сообщает RT.

