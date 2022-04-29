В Одессе объявили комендантский час
Спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на территории Одессы будет введён «затяжной» комендантский час, сообщает РИА Новости.
По его словам, согласно распоряжению начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко, он будет действовать с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 часов 3 мая 2022 года.
«Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений», - уточнил Братчук.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что действие военного положения на Украине было продлено с 25 апреля ещё на 30 суток, сообщает RT.
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