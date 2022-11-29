В Одессе мужчину посадили на 15 лет за российский флаг
Житель Одессы, вывесивший российский флаг на одном из домов города, был признан судом виновным в госизмене, коллаборационной деятельности и похищении человека, сообщает пресс-служба госбюро расследований Украины.
По данным ведомства, мужчина передавал информацию об украинских войсках и военных объектах в Одессе и вербовал бывших украинских силовиков для ведения подрывной деятельности против Украины..
Кроме того, летом он вывесил на одном из домов российский триколор с надписью «Одесса – русский город», а фото с флагом передал «российским пропагандистам». Также мужчина планировал похищение одного из местных предпринимателей-волонтёров, чтобы с помощью пыток он отдал им имущество и деньги.
В итоге суд приговорил жителя Одессы к 15 годам лишения свободы.
Ранее в России полковник Главного управления разведки Минобороны Украины получил 19,5 лет колонии за госизмену. Как сообщает RT, после вхождения Крыма в состав РФ мужчина, по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство и передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей.
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